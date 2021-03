Zona rossa, bambini non indispensabili all'economia: pagano per tutti

Quando il governatore della Liguria Toti qualche mese fa disse che gli 'anziani più fragili, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese', potevano restare in casa, mezza Italia si scandalizzò. Ora, a un anno dall'inizio della pandemia, con un virus ormai noto, l'Emilia Romagna del governatore Bonaccini decide di chiudere le scuole in mezza Regione costrigendo i bambini e gli adolescenti, appunto 'non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese', a restare in casa. E nessuno (o quasi) si indigna. Perchè, diciamolo chiaramente, questo è il principale effetto della introduzione della zona rossa. I bar e i ristoranti infatti restano aperti per l'asporto, per lavoro si continua a girare come nulla fosse e buona parte dei negozi restano attivi (alimentari, rivenditori, ottici...).Ora se è questo il modo in cui il Governo a livello nazionale, regionale e comunale tutela le 'nuove generazioni', se è questo il modo in cui Draghi mette in atto la sua cura antidepressiva, se è questa l'attenzione di Stefano Bonaccini per il territorio, se è questo il modo che ha Muzzarelli per difendere gli studenti, allora siamo a cavallo. Fino a dieci 10 giorni fa Bonaccini stesso, per fare il bello tra i belli, più bello anche di sua maestà splendore Salvini, annunciava il desiderio di aprire i ristoranti per cena la sera. E ora si chiude tutto. A cominciare dalle aule. Incredibile.Con questi numeri da tempo Modena doveva applicare un giro di vite, per rispetto dei medici e dei sanitari in primis, ma non lo ha fatto.La verità è che i bambini e gli adolescenti non producono ricchezza e quindi possono stare a casa, possono essere loro i capri espiatori della nuova ondata che - guarda caso - con le varianti si scopre colpire proprio i minorenni sui quali comunque l'effetto del virus è nella stragrande maggioranza dei casi nullo. Praticamente zero effetti. E chi se ne frega se perderanno socialità, istruzione, finanche energia vitale. Chi se ne frega se le famiglie impazziranno per gestire i tempi del lavoro e della famiglia coi ragazzi a casa. L'importante è affibbiare delle colpe e continuare con i soliti slogan della 'ripartenza', del 'non arrendersi e del 'tenere duro'.