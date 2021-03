Zona Rossa Bologna e Modena, nidi e materne chiusi da lunedì

A Bologna e Modena i nidi e le scuole dell'infanzia saranno chiusi non da domani (quando scatterà la zona rossa) ma da lunedì. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola durante la conferenza stampa online in corso oggi per la presentazione del rinnovo del protocollo 'Insieme per il lavoro'.Le chiusure generali entreranno in vigore da domani, ma 'per quanto riguarda nidi e materne i provvedimenti decorreranno da lunedì - dichiara Merola - per lasciare più tempo alle famiglie per organizzare la propria vita e perchè si è aggiunta la zona rossa di Modena ed è necessario uniformare il più possibile i provvedimenti'.Lo conferma durante la conferenza stampa anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi. Dunque nidi e materne restano aperti fino a venerdi' 5, cosi' come barbieri e parrucchieri. Per spostarsi in zona rossa servirà inoltre l'autocertificazione ('Ma non e' necessario portarsela da casa', chiarisce il sottosegretario) e si potrà farlo solo per ragioni di necessita'. Ai sindaci 'abbiamo chiesto di rafforzare i controlli, lo chiediamo anche alle Prefetture. Chiediamo allo stato di accompagnare con un rafforzamento di controlli puntuali le regole che ci siamo dati'. Sì allo sport, in zona rossa, solo per quanto riguarda gli eventi rilievo nazionale ('altrimenti bloccheremmo i campionati'), ma ultimamente 'abbiamo assistito ad un florilegio di eventi nazionali', annota ancora Baruffi. 'Quanto durerà la zona rossa? Inutile illudere la gente - risponde il governatore Stefano Bonaccini in conferenza stampa - l'altra volta in 15 giorni siamo ridiventati gialli, ma sarebbe poco responsabile indicare ora una data di uscita'.