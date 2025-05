Calcio Dilettanti: cambiamenti a Formigine e Fiorano

In Eccellenza, situazione non chiara, per meglio dire nebulosa, a Formigine dove è stato sì confermato mister Cattani (lo aveva contattato anche il Terre di Castelli), ma non ufficialmente, mentre per tutti gli altri dirigenti, compreso il ds Ghidini che anche quest'anno, va sottolineato, ha fatto un autentico miracolo, la posizione non è stata ancora chiarita. Si annunciano cambiamenti per quanto riguarda la direzione tecnica.

In Prima, grosse novità a Fiorano. 'L’Ac Fiorano, dopo la retrocessione in prima categoria, ha messo a punto un progetto per i prossimi anni con l’intento di riportare i biancorossi in posizioni più confacenti alla storia della società. Diverse le novità a partire da allenatore e direttore sportivo che saranno Matteo Virgilio (nella foto) e Nicola Zannoni, entrambi provenienti dal Ganaceto. Inoltre è stato confermato Stefano Fortuna che, col nuovo incarico di Team Manager, farà da trade-union tra la squadra e il presidente'.

'Puntiamo a un pronto riscatto – così il presidente Michele Iacaruso – abbiamo tanti giocatori nostri e molti giovani pronti al salto di qualità e col nuovo staff tecnico stiamo mettendo a punto un programma di largo respiro che ci veda protagonisti le prossime stagioni. Se ci dovesse essere la possibilità di un ripescaggio (impossibile per una retrocessa, ndr) siamo interessati e pronti a fare la nostra parte' - conclude Iacaruso.

Per quanto riguarda la comunicazione, dovrebbe essere tornato Marco Bedini storico addetto stampa del Fiorano.

Matteo Pierotti