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Carpi vincente a Pontedera: salvezza a un passo

Carpi vincente a Pontedera: salvezza a un passo

Federico Casarini con una doppietta ha steso i toscani sempre più vicini alla retrocessione

2 minuti di lettura

Il Carpi ritrova ossigeno e punti preziosi superando il Pontedera per 2-0 grazie alla serata di grazia di Alessandro Casarini, autore di una doppietta nel primo tempo.
La gara si sblocca già al 10’, quando Casarini firma l’1-0 con una conclusione precisa. Il Pontedera, in cui figura anche Louis Buffon — figlio di Gianluigi — con la maglia numero 16, fatica a reagire. Al 28’ arriva il raddoppio: ancora Casarini, ancora decisivo, porta i biancorossi sul 2-0.
Nella ripresa il risultato non cambia: al 60’ il Carpi controlla senza affanni, pur senza trovare il terzo gol. Al 75’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Sall, ma la squadra regge l’urto e non concede occasioni pericolose agli ospiti.
Il triplice fischio certifica il 2-0 finale. Con questo successo il Carpi sale a 37 punti, agganciando la tredicesima posizione e rilanciando la propria corsa in classifica.

Tabellino

AC Carpi vs Pontedera 2-0 (2-0)
Reti: 10′ Casarini (C), 28′ Casarini (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (dal 78′ Tcheuna), Rosetti (dall’89’ Lombardi), Figoli, Pitti; Stanzani (dal 78′ Puletto), Casarini (dal 62′ Pietra, dall’89’ Amayah); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Cecotti, Rigo, Mahrani, Gaddini, Giani, Gerbi. All. Cassani
Pontedera (3-4-3): Saracco; Sapola, Piana, Mbambi (dal 35′ Caponi); Leo, Manfredonia (dal 62′ Kabashi), Faggi (dall’83’ Dell’Aquila), Cerretti; Raychev (dall’83’ Vitali), Buffon (dal 62′ Yeboah), Nabian. A disposizione: Biagini, Strada, Paolieri, Beghetto, Fancelli, Lugano, Emmanuello, Pietrelli, Wagner. All. Braglia
Arbitro: Sig. Ramondino sez. Palermo/ Assistenti: Minutoli – Rossini/ 4° Ufficiale Sig. Vailati (Crema)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Faggi (P), Piana (P), Puletto (C), Nabian (P)
Espulsi: 75′ Sall (C), 90’+2 Leo (P), 90’+2 Gerbi (dalla panchina, C)
Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.
Foto Daniele Lugli

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