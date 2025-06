Cittadella Vis Modena, confermati Formato e Sabotic

Il Cittadella Vis Modena ha confermato Alberto Formato e Minel Sabotic per la prossima stagione di campionato di Serie D. I due giocatori, in forza alla compagine allenata da mister Mattia Gori, hanno un contratto biennale che li rende pedine fondamentali del Cittadella per la stagione entrante.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua