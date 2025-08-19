Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

Primo tempo

Secondo tempo

Il tabellino

Nel debutto ufficiale in Coppa Italia i canarini disputano un primo tempo di alto livello e creano tante occasioni per segnare colpendo anche un legno, ma il gol vittoria lo trovano gli ospiti nella ripresa.Ottimo l’approccio dei gialloblù, che provano fin da subito a fare la partita e al 14’ si rendono molto pericolosi: sugli sviluppi di una palla inattiva Adorni arriva al tiro da buona posizione, Israel smanaccia come può. Primo squillo granata al 23’, Casadei svetta in area e colpisce di testa mandando a lato. Azione manovrata con personalità dai gialloblù al 36’, Gliozzi libera Santoro di tacco e il n°8 arriva al tiro in diagonale impegnando Israel. Santoro va ad un passo dal gol al 39’, dal limite calcia di collo e il portiere granata si salva in angolo con un grande intervento. Passano tre minuti e arriva anche un legno colpito da Gerli, con un destro a giro da fuori che colpisce l’incrocio dei pali: è un primo tempo dominato dai canarini, ai quali va molto stretto lo 0-0 al duplice fischio.Subito occasione Modena, Beyuku a due passi dalla porta non impatta bene sul cross di Tonoli sporcato.Alla prima offensiva pericolosa passa il Torino, Chichizola respinge il tiro di Ilkhan ma non può nulla sul tap-in di Vlasic. Pyyhtia prova a rispondere con una conclusione che non trova lo specchio. La ripresa scorre senza troppi squilli, nel finale i gialloblù ci provano con le ultime forze ma non basta per trovare il pari.TORINO: Israel, Masina, Coco, Biraghi, Pedersen (14’ st Lazaro), Casadei, Gineitis (33’ st Anjorin), Vlasic, Aboukhal (1’ st Ilkhan), Ngonge (42’ st Zapata), Adams (14’ st Simeone). Allenatore: Baroni.A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Sazonov, Baldini, Dembelè, Tameze, Balcot, Perciun.MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano (29’ st Zanimacchia), Santoro, Gerli (33’ st Massolin), Pyyhtia (21’ st Magnino), Beyuku, Defrel (21’ st Di Mariano), Gliozzi (21’ st Mendes). Allenatore: Sottil.A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Caso, Nador, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris.Arbitro: Tremolada. Assistenti: Mokhtar e Pascarella. 4° ufficiale: Fourneau. Var: Ghersini. Avar: Sozza.Marcatori: 7’ st Vlasic (T).Ammoniti: 14’ st Ilkhan (T), 25’ st Ngonge (T), 37’ st Anjorin (T).