Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

Coppa Italia: Torino-Modena 1-0

I gialloblù convincono nel debutto ma manca la cosa più importante per suggellare una buona prestazione: il gol

Nel debutto ufficiale in Coppa Italia i canarini disputano un primo tempo di alto livello e creano tante occasioni per segnare colpendo anche un legno, ma il gol vittoria lo trovano gli ospiti nella ripresa.

Primo tempo

Ottimo l’approccio dei gialloblù, che provano fin da subito a fare la partita e al 14’ si rendono molto pericolosi: sugli sviluppi di una palla inattiva Adorni arriva al tiro da buona posizione, Israel smanaccia come può. Primo squillo granata al 23’, Casadei svetta in area e colpisce di testa mandando a lato. Azione manovrata con personalità dai gialloblù al 36’, Gliozzi libera Santoro di tacco e il n°8 arriva al tiro in diagonale impegnando Israel. Santoro va ad un passo dal gol al 39’, dal limite calcia di collo e il portiere granata si salva in angolo con un grande intervento. Passano tre minuti e arriva anche un legno colpito da Gerli, con un destro a giro da fuori che colpisce l’incrocio dei pali: è un primo tempo dominato dai canarini, ai quali va molto stretto lo 0-0 al duplice fischio.

Secondo tempo

Subito occasione Modena, Beyuku a due passi dalla porta non impatta bene sul cross di Tonoli sporcato.
Alla prima offensiva pericolosa passa il Torino, Chichizola respinge il tiro di Ilkhan ma non può nulla sul tap-in di Vlasic. Pyyhtia prova a rispondere con una conclusione che non trova lo specchio. La ripresa scorre senza troppi squilli, nel finale i gialloblù ci provano con le ultime forze ma non basta per trovare il pari.

Il tabellino

TORINO: Israel, Masina, Coco, Biraghi, Pedersen (14’ st Lazaro), Casadei, Gineitis (33’ st Anjorin), Vlasic, Aboukhal (1’ st Ilkhan), Ngonge (42’ st Zapata), Adams (14’ st Simeone). Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Sazonov, Baldini, Dembelè, Tameze, Balcot, Perciun.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano (29’ st Zanimacchia), Santoro, Gerli (33’ st Massolin), Pyyhtia (21’ st Magnino), Beyuku, Defrel (21’ st Di Mariano), Gliozzi (21’ st Mendes). Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Caso, Nador, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris.
Arbitro: Tremolada. Assistenti: Mokhtar e Pascarella. 4° ufficiale: Fourneau. Var: Ghersini. Avar: Sozza.
Marcatori: 7’ st Vlasic (T).
Ammoniti: 14’ st Ilkhan (T), 25’ st Ngonge (T), 37’ st Anjorin (T).


Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

In auto con pugnale e hashish: denunciato

Modena, addio alla storica grafica del Comune Cinzia Casasanta

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Articoli Recenti Promozione, il Montombraro parte oggi

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Marc Marquez vince il GP d’Austria, Bagnaia solo ottavo

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

