De Luca fa sognare il Braglia: 3-0 allo Spezia

Il tabellino

Netta vittoria per il Modena al Braglia. È Manuel De Luca l'uomo della serata: l'attaccante bolzanino prima sblocca la gara deviando sotto misura il tiro cross rasoterra di Wiafe, nella ripresa raddoppia con un colpo di testa sul cross di Santoro. Poco dopo confeziona l'assist per il definitivo 3-0 di Gliozzi. La squadra di Sottil consolida il proprio piazzamento in zona play off, sempre più complicata la situazione dello Spezia.Nel primo tempo, dopo una mezz’ora di possesso palla dei gialloblù senza occasioni concrete, i canarini passano in vantaggio al 29’: corner di Zanimacchia, Wiafe appostato sul secondo palo mette dentro un tiro cross con il mancino, De Luca è sulla traiettoria e devia la palla in rete.Nella ripresa subito pericoloso il Modena con De Luca, sulla spizzata di Gliozzi tenta un tiro al volo con il mancino che termina a lato. La doppietta del “Cigno” arriva al 10’: cross di Santoro, De Luca stacca di testa e con una frustata fulmina Radunovic. Nemmeno 5’ dopo il tris: Santoro pesca in profondità ancora De Luca, che si allarga e mette dentro una gran palla a Gliozzi, che di prima intenzione con un potente rasoterra firma il 3-0.Nell’ultima mezz’ora i canarini gestiscono il triplo vantaggio senza correre pericoli.Modena-Spezia 3-0Reti: 29° De Luca, 55° De Luca, 59° GliozziModena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (74° Beyuku), Wiafe (70° Sersanti), Gerli, Santoro (87° Massolin), Zanimacchia; De Luca (87° Ambrosino), Gliozzi (70° Pedro Mendes). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Cotali, Beyuku, Imputato, Sersanti, Massolin, Ambrosino, Pedro Mendes. All. Sottil.Spezia (3-5-1-1) Radunovic; Vignali, Bonfanti (76° Hristov), Beruatto; Sernicola, Comotto (62° Bandinelli), Romano (62° Nagy), Bellemo (56° Adamo), Aurelio; Valoti (76° Shagaxle); Artistico. A disposizione: Mascardi, Loria, Bertoncini, Hristov, Ruggero, Adamo, Bandinelli, Lorenzelli, Nagy, Shagaxle, Conte. All. Donadoni.Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze (Assistenti Marco Belsanti di Bari e Andrea Zezza di Ostia Lido, quarto ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, Var e Avar Alberto Santoro di Messina e Stefano Del Giovane di Albiano Laziale).Ammoniti: Bellemo, BeruattoNote: 9.412 spettatori (di cui 744 ospiti).Foto Modena Fc