De Luca fa sognare il Braglia: 3-0 allo Spezia

Nel primo tempo, dopo una mezz’ora di possesso palla dei gialloblù senza occasioni concrete, i canarini passano in vantaggio al 29’: corner di Zanimacchia, Wiafe appostato sul secondo palo mette dentro un tiro cross con il mancino, De Luca è sulla traiettoria e devia la palla in rete.
Nella ripresa subito pericoloso il Modena con De Luca, sulla spizzata di Gliozzi tenta un tiro al volo con il mancino che termina a lato. La doppietta del “Cigno” arriva al 10’: cross di Santoro, De Luca stacca di testa e con una frustata fulmina Radunovic. Nemmeno 5’ dopo il tris: Santoro pesca in profondità ancora De Luca, che si allarga e mette dentro una gran palla a Gliozzi, che di prima intenzione con un potente rasoterra firma il 3-0.
Il tabellinoModena-Spezia 3-0
Reti: 29° De Luca, 55° De Luca, 59° Gliozzi
Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (74° Beyuku), Wiafe (70° Sersanti), Gerli, Santoro (87° Massolin), Zanimacchia; De Luca (87° Ambrosino), Gliozzi (70° Pedro Mendes). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Cotali, Beyuku, Imputato, Sersanti, Massolin, Ambrosino, Pedro Mendes. All. Sottil.
Spezia (3-5-1-1) Radunovic; Vignali, Bonfanti (76° Hristov), Beruatto; Sernicola, Comotto (62° Bandinelli), Romano (62° Nagy), Bellemo (56° Adamo), Aurelio; Valoti (76° Shagaxle); Artistico. A disposizione: Mascardi, Loria, Bertoncini, Hristov, Ruggero, Adamo, Bandinelli, Lorenzelli, Nagy, Shagaxle, Conte. All. Donadoni.
Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze (Assistenti Marco Belsanti di Bari e Andrea Zezza di Ostia Lido, quarto ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, Var e Avar Alberto Santoro di Messina e Stefano Del Giovane di Albiano Laziale).
Ammoniti: Bellemo, Beruatto
Note: 9.412 spettatori (di cui 744 ospiti).
Foto Modena Fc