Dilettanti, cambiano altre tre panchine modenesi

Sono ben tre le squadre modenesi che in settimana hanno cambiato allenatore.

Prima

Nel girone D, l'allenatore dell'Atletico Spm Cristiano Fochi, non più in sintonia con la società, si è dimesso dopo la sconfitta di domenica sul campo della Mirandolese. 'Sono dimissioni che possono sembrare un po' strane – ha detto Fochi – visto che la squadra è ancora nei playoff, ma ho deciso così anche per dare una scossa'. L'Atletico Spm, dal canto suo, le ha accettate subito e non ha ha fatto nulla per trattenerlo nonostante un'ottima stagione per la squadra di San Cesario, macchiata forse dal calo delle ultime partite. Al suo posto c'è ora l'allenatore in seconda Enrico Minozzi (nella foto), una vita a San Cesario prima come giocatore poi come dirigente.

E' cambiata in settimana anche la panchina della Pgs Smile dove si è dimesso Roberto Lanzafame. La società, formiginese che aveva già esonerato Battaglioli, ha affidato la squadra ad Andrea Spigarelli, promosso dagli allievi.

Seconda

Cambio di panchina anche a Concordia, il secondo di questa travagliata stagione. 'La società Concordia Calcio comunica di aver accettato le dimissioni dell’allenatore della prima squadra, Raffaele Salvarani. La società desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante il suo incarico, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro. La guida tecnica sarà affidata ad interim al direttore sportivo Manuel Ortuso'.

Matteo Pierotti