Eccellenza, Formigine ko a Viano ma la classifica in fondo non cambia

Altro successo della Vianese, che, al termine di una gara splendida, porta a casa tre punti d’oro che consentono agli uomini guidati da mister Umberto Sarnelli, di tenere il passo della capolista Nibbiano & Valtidone, che ha vinto il derby piacentino con l’Agazzanese, mantenendo invariate le distanze nell’alta classifica, visto il successo del Fiorenzuola, sul campo della Fidentina Borgo San Donnino nell’anticipo di sabato e quello di Pontenurese e Terre di Castelli, rispettivamente contro Campagnola e Bobbiese, che completano la griglia play-out guidata dalla Vianese. Dal canto suo, la sconfitta per il Formigine è indolore visto che tutte le altre in fondo perdono.

I rossoblù di mister Sarnelli partono forte, ma la difesa del Real Formigine, guidata dall’ex portiere della Reggiana Nicolò Manfredini, ancora in ottima forma, non concede spazi, almeno fino al 18’ del primo tempo, quando Gonzalo Martinez punta l’area sulla destra, da dove si accentra, entra nei sedici metri, per poi incrociare un sinistro potente e preciso, che si infila a fil di palo alla destra dell’incolpevole Manfredini. Passano sei minuti e la Vianese potrebbe raddoppiare: bella combinazione veloce fra Martinez e Martini, con palla in mezzo, ma la difesa e Manfredini arginano la minaccia.

Al 29’ ci prova il Real Formigine: Salvatore Ferrara si libera al limite dell’area e conclude a rete, ma Della Corte controlla senza alcun affanno. Al 32’ il raddoppio rossoblù: Bertetti attacca la profondità, salta un uomo e va sul fondo, in piena area, poi appoggia una palla d’oro sui piedi di Bernabei, che Manfradini non riesce a intercettare, che il mediano vianese spinge in rete con un tocco da pochi passi, a porta sguarnita: 2-0.

Nella ripresa, la Vianese riparte all’assalto e lo stesso Bernabei cerca il gol da lontano, ma Manfredini blocca con sicurezza. Al 17’ cross di Davoli, ex di turno, per Depietri Tonelli che conclude a centro area, ma Della Corte è attento e non si fa sorprendere, deviando la sfera in corner. Al 21’ Scambio veloce Oneto-Martinez con conclusione di prima di quest’ultimo che, dal limite, costringe Manfredini a respingere il tiro in tuffo. Passano due minuti e l’ex portiere granata dice di nuovo di no a Martinez bloccando a terra il diagonale del numero dieci rossoblù. Il Real Formigine cerca di alzare il proprio baricentro e al 24’ Salvatore Ferrara, sul filo dell’off side, serve Stanco che, incrocia perfettamente il suo piatto destro sotto l’incrocio alla sinistra di Della Corte che può solo raccogliere il pallone in rete.

Il tabellino

La Vianese non ci sta e al 34’ Martinez calcia alto sugli sviluppi di un corner, mentre al 48’ Vaccari, a tu per tu con Manfredini, si vede parare il diagonale dall’ottimo riflesso dell’ex portiere granata che resta in piedi fino all’ultimo per poi intercettare il tiro. Lo stesso Manfredini tiene in partita il Real un minuto dopo, bloccando un diagonale di Oubakent, ma il Real non recupera più e la Vianese esulta.

VIANESE-REAL FORMIGINE 2-1

Reti: al 18'pt Martinez (V), al 32'pt Bernabei (V); al 24'st Stanco (R).

VIANESE: Della Corte, Martini, Silvestro, Bernabei (18’ st Bonacini), Moretti (38’ st Mammi), Contipelli, Oubakent, Vaccari, Bertetti (1’ st Caesar Tesa), Martinez (49’ st Zafferri), Pezzani. A disp. Caccialupi, Paterlini, Zuccolini, Oneto, Cappelluzzo. All. Sarnelli.

REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Seidra, Bationo (43’ st Napoli), Sottil (1’ st Davoli), Maletti, Sighinolfi (15’ st Depietri Tonelli), Cristiani, Stanco, Ferrara S., Ferrara P. (18’ st Rovatti). A disp. Clement, Stella, Diallo, Marverti, Baldari. All. Cavalli.

Arbitro: Franceschi di Ferrara.

Matteo Pierotti