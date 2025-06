Eccellenza, sta prendendo forma il nuovo Formigine targato Melotti

Sta prendendo forma il nuovo Real Formigine targato Mauro Melotti. Il nuovo direttore generale dei verdeblù, assieme al figlio Alessandro che ricopre il ruolo di ds al posto di Alessandro Ghidini, stanno allestendo una squadra che sarà un mix tra esperti (i riconfermati Stanco, Arati, Davoli e Napoli su tutti ma anche Covili se arriverà) e giovani. Il ds del Formigine Alessandro Melotti ha ufficializzato in un solo colpo ben 9 arrivi, molti già noti, ma il vero colpo sarà Covili dalla Correggese a cui potrebbe essere affidata anche una squadra giovanile. Sono ufficiali Antonio Guerri (d '99) dal Fabbrico, Matteo Valcavi (d '05) dallo Sporting Scandiano, Enrico Rosa (p '04) dalla Cittadella, Luca Maletti (d '96) dal Rolo, Denis Sejderaj (d '03) dalla Cdr Mutina, Mattia Paglia (c '05) dal Granamica, Amadou Diallo (d '01) dalla Pieve, Giacomo Stella (d '05) dal San Lazzaro, mentre dalla juniores del Castelfranco arriva Nicolò Corradi (a '07). Confermati Arata, Stanco, Napoli e Davoli, Marverti e Roncaglia. Mister Lorenzo Mezzetti sarà affiancato dal vice allenatore Gianluca Tarantino e dal preparatore dei portieri Andrea Garuti.Al momento la rosa è composta da 17 pedine che comprende anche i confermati, ovvero i centrocampisti Matteo Arati (’90), Federico Davoli (’89), Lorenzo Marverti (2006) e Diego Roncaglia (2006) e gli attaccanti Francesco Stanco (’87) e Alessandro Napoli (’88), a cui sono stati aggiunti due ragazzi promossi dalla Juniores Elite, il difensore Marco Jakej (2006) e il centrocampista 2007 Davide Ivancic.'Abbiamo preferito lavorare lontano dai riflettori – spiega il dg Melotti – ma quello che sta nascendo è un Formigine che si basa sul giusto mix fra una spina dorsale di esperienza e un gruppo di giovani che siamo certi possano darci tanto. Chi voleva andare via è stato accontentato, magari ammaliato da qualche sirena, ma chi è rimasto lo ha fatto perché ha sposato il progetto e ci aiuterà nel processo di crescita dei più giovani'.