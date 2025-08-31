Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Piastri vince il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 davanti a Verstappen e Hadjar. Seguono George Russell, Alex Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Malissimo le Ferrari. Al giro 53 Leclerc, rientrato in pista davanti ad Antonelli dopo il pit stop, subisce l'attacco scomposto dell'italiano e va a muro distruggendo l'anteriore ritirandosi. Al giro 23 era finito fuori Hamilton portando la safety-car in pista e penalizzando la scelta di Leclerc, che era stato il primo a fermarsi.

Foto F1



