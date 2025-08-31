Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Formula 1, disastro Ferrari: fuori entrambe. Vince Piastri su Verstappen

Al giro 53 Leclerc, rientrato in pista davanti ad Antonelli dopo il pit stop, subisce l'attacco scomposto dell'italiano. Al giro 23 Hamilton era uscito da solo

1 minuto di lettura
Piastri vince il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 davanti a Verstappen e Hadjar. Seguono George Russell, Alex Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Malissimo le Ferrari. Al giro 53 Leclerc, rientrato in pista davanti ad Antonelli dopo il pit stop, subisce l'attacco scomposto dell'italiano e va a muro distruggendo l'anteriore ritirandosi. Al giro 23 era finito fuori Hamilton portando la safety-car in pista e penalizzando la scelta di Leclerc, che era stato il primo a fermarsi.
Foto F1
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formula 1, pole di Piastri nel Gp d’Olanda: Leclerc sesto e Hamilton settimo

Formula 1, pole di Piastri nel Gp d’Olanda: Leclerc sesto e Hamilton settimo

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Muore Enzo Ferrari: 14 agosto 1988

Muore Enzo Ferrari: 14 agosto 1988

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

F1, Norris vince in Ungheria davanti a Piastri. Leclerc fuori dal podio

F1, Norris vince in Ungheria davanti a Piastri. Leclerc fuori dal podio

Articoli più Letti Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Modena, al Braglia arriva la neopromossa Avellino

Promozione, la Solierese punta in alto

Promozione, la Solierese punta in alto

Promozione, la Virtus Castelfranco debutta domenica con la Dozzese

Promozione, la Virtus Castelfranco debutta domenica con la Dozzese

Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi