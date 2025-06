Formula 1, Norris parte in pole oggi in Austria davanti a Leclerc

Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria 2025 di Formula 1 di oggi. Ottimo secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc che, con un ritardo di 0″521 dal britannico della McLaren, si prende la prima fila. Terza piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri, distante 0″583 dal compagno di squadra. Bene anche Lewis Hamilton che, a bordo della sua Rossa, ottiene il quarto crono davanti al connazionale George Russell. Delusione per la Red Bull di Max Verstappen, che scatterà soltanto dalla settima casella; nona la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

'Sono molto soddisfatto. L’unica volta che siamo partiti in prima fila è stato a Monaco. Il team sta continuando a spingere e lo ringrazio - ha detto Leclerc -. Sono contento del mio giro, è stato un buon weekend finora. Sappiamo di avere una macchina migliore in gara, speriamo di mettere pressione alla McLaren domani. Norris ha fatto un giro incredibile, domani cercheremo di dargli filo da torcere'.

'Vediamo quanto saremo competitivi in gara. Penso di aver fatto un bel giro, poi purtroppo ho avuto un sovrasterzo alla curva 6 altrimenti avrei potuto portare a casa il secondo posto. Devo ringraziato tutti a Maranello per aver costruito questo fondo, sicuramente ci ha aiutato - chiude Hamilton -. A livello operativo abbiamo fatto cose fantastiche. Sono rimasto calmo nonostante il traffico, abbiamo fatto un bel lavoro. Sono contento. Il modo in cui abbiamo eseguito tutto è stato perfetto, siamo entrati in Q3 senza usare un set di gomme in più. Ora dobbiamo ottimizzare tutto in gara. Se continuiamo a spingere, nulla è impossibile'.

Foto Italpress