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Modena, al Braglia arriva il Verona: sfida da alta classifica

Modena, al Braglia arriva il Verona: sfida da alta classifica

Galloppa ha la rosa quasi al completo, con le solite assenze dei lungodegenti Manquant e Sersanti, ai quali si aggiungono Adorni e Bohzanaj

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Dopo una sosta apparsa eterna, infinita, e dopo il debutto al Nido, finalmente si gioca; Modena in campo in uno stadio Braglia tirato a lucido che va verso il record di presenze, e, per il big-match di domenica sera, con una nuova configurazione dell’impianto di illuminazione che promette scintille in tutti i sensi.

Di scena al Braglia l’Hellas Verona, nobile decaduta e vogliosa di riprendersi la promozione in serie A; gli scaligeri hanno giocato al Braglia in 38 occasioni e nei precedenti ci sono 17 vittorie del Modena, 16 pareggi e 5 vittorie degli ospiti; il Modena non batte il Verona al Braglia dal 10.4.2005, campionato di serie B, fini 2 a 0 per i gialli; di contro gli ospiti non vincono al Braglia dal 9.9.2006, sempre serie B, finì 1 a 0 per gli ospiti; l’ultima al Braglia risale al 24.8.2012, finì 1 a 1; negli ultimi 16 incroci al Braglia, 11 sono finiti in pareggio. Il Verona ha giocato finora due sole gare in trasferta, totalizzando 1 pareggio e 1 sconfitta, condite da 2 reti segnate e 4 subite. Gli ospiti scenderanno al Braglia per trovare continuità di risultati, e non perdere il treno delle prime, anche se la sosta così lunga potrà costituire un fattore per entrambe le squadre, che perlomeno ad inizio gara, dovranno ritrovare il ritmo partita e le necessarie contromisure. 

La gara di domenica profuma di alta classifica, e sarà un ottimo banco di prova per i gialli, che affrontano per la prima volta una delle

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pretendenti alla serie A, almeno sulla carta, e potranno così misurare la propria crescita; gli allenamenti al Nido potrebbero poi avere dato qualcosa in più al Modena dal punto di vista della gestione del campo, e degli spazi tra i reparti.

Per la gara, Galloppa ha la rosa quasi al completo, con le solite assenze dei lungodegenti Manquant e Sersanti, ai quali si aggiungono Adorni e Bohzanaj, che non figurano tra i convocati, tra i quali si rivede invece il portiere Laidani. Per la formazione, restano ancora tanti dubbi, tra i quali se giocare a tre o a quattro dietro, e se stare a due o a tre in mezzo; Belotti e Azzi vanno verso il completo recupero, e il mister potrebbe proporre entrambi dall’inizio; per l’undici iniziale, le ipotesi sono tante: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano, con l’incognita Azzi; centrocampo probabili Santoro, Brugman, e Bianco, salvo che Galloppa decida di schierare un centrocampo a due, e allora uno dei tre sarà destinato alla panchina. In attacco, tutto ruota intorno alla presenza o meno di Belotti dall’inizio, anche se si dovrebbe andare versa la conferma del trio Caso, Ambrosino, Olzer, con il Gallo pronto a subentrare a gara in corso.

Arbitra la partita Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, figlio d’arte: il padre Francesco arbitrò tra la serie A e la B negli anni 90;

il Modena ha incrociato l’arbitro Arena in 4 precedenti con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta; il Verona ha conquistato due pareggi negli unici due incroci con l’arbitro campano.

Calcio di inizio domenica sera alle ore 19.30, in uno stadio Braglia gremito in ogni ordine di posti, con la Montagnani sold-out da giorni; in arrivo anche oltre duemila tifosi da Verona, per una gara dalla forte rivalità anche sugli spalti; ma il pubblico del Braglia saprà come sempre fare la propria parte per spingere sempre più in alto il volo del canarino.

Corrado Roscelli

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Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

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