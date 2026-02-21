Modena domani di scena a Castellammare: contro lo Juve Stabia in cerca di riscatto

Modena di scena domenica pomeriggio al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per un vero e proprio scontro diretto che mette in palio punti importanti in chiave playoff: vespe contro canarini, due squadre unite dagli stessi colori gialloblù, cercheranno strada e punti per consolidare le rispettive posizioni di classifica; una gara difficile per il Modena ed estremamente importante per il futuro del canarino, contro una squadra lanciata verso un posto playoff.Il Modena ha giocato a Castellamare 5 volte, tutte in serie B e non ha mai vinto, con uno score di 3 pareggi e 2 sconfitte; l’ultima volta a Castellamare risale allo scorso anno: il 15 marzo 2025 i gialli di Mandelli vennero sconfitti per 2 a 1, al termine di una prova opaca. Il Modena non ha mai vinto a Castellammare, mentre in questa stagione i padroni di casa non hanno mai perso tra le mura amiche; si incrociano dunque oggi due diversi tabù che potrebbero venire infranti. La Juve Stabia ha giocato in casa fino ad ora 12 partite conquistando 24 punti, frutto di 6 vittorie e 6 pareggi condite da 16 reti segnate e 8 subite; si giocherà su un campo in erba sintetica, molto veloce, checertamente potrà influenzare la gara, perlomeno nei primi minuti di gioco, vista la desuetudine dei gialli a questo tipo di terreni; il sintetico può costituire un fattore e agevolare i padroni di casa. Il Modena dunque si trova di fronte a una gara difficile; i gialli di queste ultime gare hanno però recuperato ritmo, corsa, fiducia, punti e capacità, tattica, fisica e mentale, di gestire le gare anche nei momenti più difficili; l’obiettivo dei playoff e di crescita del gruppo passa anche da queste partite.Per la formazione iniziale, Sottil deve fare i conti con le solite assenze di Sersanti e Pyythia; tra i convocati, prima chiamata per il giovane centrocampista classe 2009 della Primavera, Tito Maria Fabbri. Nel 3-5-2 iniziale di Sottil, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli e Nieling, mentre da centrale, Nador e Dellavalle si contendono la maglia da titolare. A centrocampo, a destra solito ballottaggio Zanimacchia-Beyuku, mentre a sinistra sicuro Zampano; al centro, da valutare Gerli e la posizione di Massolin; probabile Santoro centrale, con Waife e Imputato, o Massolin mezzala, se Gerli non dovesse farcela; a meno che Sottil scelga Nador a centrocampo per dare corsa e muscoli.In attacco gli altri dubbi: sicuro De Luca, da valutare se in coppia con Ambrosino oppure con Massolin sottopunta per un modulo più coperto, o addirittura Defrel dall’inizio come a Venezia.Arbitra Giovanni Ayroldi di Molfetta, figlio d’arte: il padre Stefano e lo zio Nicola sono stati entrambi arbitri in serie A; con l’arbitro pugliese, il Modena ha 3 precedenti, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta; la Juve Stabia ha invece incrociato Ayroldi in 6 occasioni, con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.Calcio di inizio al Romeo Menti di Castellammare di Stabia domenica pomeriggio alle 15.00, davanti a circa 200 tifosi canarini che seguiranno la squadra