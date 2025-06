Modena Fc, dall'Argentina arriva il portiere Chichizola

Il Modena Fc ha ufficializzato l’ingaggio del portiere argentino Leandro Chichizola, classe 1990, acquistato a titolo definitivo dallo Spezia Calcio. L’estremo difensore ha firmato un contratto biennale e si è già aggregato alla squadra, entrando da subito nelle attività di preparazione estiva. Con oltre 300 presenze da professionista tra Argentina, Italia e Spagna, Chichizola porta in gialloblù esperienza e leadership. Cresciuto nel River Plate, ha giocato in Serie B con lo Spezia (131 presenze), poi in Liga con Las Palmas e Getafe. Rientrato in Italia, ha difeso i pali del Perugia e del Parma, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha chiuso il campionato allo Spezia, contribuendo al cammino fino alla finale playoff.

La squadra gialloblù ha già iniziato la preparazione in vista della stagione 2025/26: nei prossimi giorni, proseguiranno le attività con visite mediche, test atletici e allenamenti quotidiani all’antistadio Zelocchi. Il 19 luglio è previsto il trasferimento a Fanano, sede del ritiro estivo.



In Appennino, il Modena svolgerà doppie sedute di allenamento e disputerà cinque amichevoli:

20 luglio: test in famiglia “Modena Giallo vs Modena Blu”

23 luglio: contro la Rappresentativa della Montagna

26 luglio: contro il Cittadella Vis Modena (Serie D)

30 luglio: contro la Pistoiese (Serie D)

2 agosto: amichevole benefica contro la Nazionale di San Marino

Il ritiro si concluderà il 3 agosto con una seduta mattutina, mentre dal 6 agosto riprenderà la preparazione a Modena con sedute doppie in vista dei primi impegni ufficiali.