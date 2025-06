Modena Volley nega l’uso del PalaPanini alla squadra femminile promossa in A2: 'Scelta strategica, non c’è spazio'

Il PalaPanini, simbolo della pallavolo modenese, diventa terreno di un confronto aspro e amaro tra due realtà del volley cittadino . Dopo la promozione in Serie A2, la Volley Academy Modena – squadra femminile in forte crescita – aveva espresso pubblicamente amarezza per il diniego ricevuto da Modena Volley (titolare della squadra maschile in superlega e gestore del Palapanini) alla richiesta di poter utilizzare il palazzetto per allenamenti e partite. Una chiusura che la società femminile aveva definito deludente, sottolineando il valore simbolico e sportivo della propria ascesa.A rispondere è ora la società Modena Volley, con una nota ufficiale firmata dal direttore generale Christian Storci, che chiarisce la posizione della società e traccia i contorni di un progetto alternativo.'Il tempo trascorso dalla richiesta di Volley Academy Modena alla nostra risposta – afferma Storci – è servito per un’attenta valutazione economica e organizzativa. Riteniamo che, per garantire una programmazione coerente e sostenibile, la coesistenza con una squadra di A2 non sia compatibile con l’attuale uso già calendarizzato del palasport'.La società modenese, titolare della squadra maschile in Superlega e dell’intera gestione dell’impianto, spiega che l’intenzione non è quella di ostacolare la pallavolo femminile, ma anzi di sviluppare internamente un proprio progetto, a partire dalla Serie B.'Vogliamo costruire un progetto femminile serio e sostenibile – continua Storci – che possa crescere gradualmente e giocare al PalaPanini come parte integrante della nostra visione.Solo così possiamo garantire coerenza e continuità nella gestione degli spazi e degli eventi'.Nel frattempo, Modena Volley annuncia di essere in fase avanzata per l’acquisizione di un titolo sportivo femminile, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. L’idea è quella di far nascere una squadra femminile interna alla società, che diventi protagonista del progetto sportivo del club anche nel settore rosa. In sostanza, la scelta di non aprire il PalaPanini a una realtà esterna, per quanto modenese e neo-promossa, viene motivata con esigenze gestionali e progettuali. Una decisione che però evidenzia una frattura evidente tra due visioni: una collaborativa e cittadina, l’altra centrata su un modello esclusivo e proprietario.La volontà dichiarata di valorizzare il PalaPanini come 'luogo vivo e pulsante per 365 giorni l’anno' si scontra con la realtà di un diniego che, di fatto, esclude una delle pochissime realtà femminili modenesi approdate ai vertici nazionali.Per ora, il messaggio è chiaro: il PalaPanini resta chiuso a progetti femminili non direttamente controllati da Modena Volley. E il sogno della Volley Academy di giocare sul parquet più prestigioso della città dovrà, almeno per ora, rimanere tale.