Palapanini, in arrivo il sesto Grand Prix badminton

Dal 21 giugno al 22 giugno prenderà il via, presso il PalaPanini il sesto Grand Prix Modena badminton. La manifestazione giunta alla sesta edizione, propone gare di livello nazionale di questa disciplina e prevede la partecipazione di atleti (dagli under 9 ai master) provenienti da tutte le regioni italiane.

Da notare che la Federazione Italiana Badminton riconosce il Gran Prix di Modena come un esempio di best practice che appieno soddisfa i requisiti previsti dalle guide degli eventi sostenibili, a testimonianza di ciò durante la giornata inaugurale sarà presente il Presidente Federale Carlo Beninati.

Inoltre, gli organizzatori del ASD Modena Badminton hanno concluso una importante collaborazione con il Gruppo Hera, Erion WEEE ed Erion Energy, i Consorzi del Sistema Erion dedicati, rispettivamente, alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dei Rifiuti di Batterie.

Da segnalare una lotteria a cui, grazie alla collaborazione con il Gruppo HERA, tutti gli stakeholders potranno partecipare attraverso il conferimento, nella giornata di sabato 21 giugno, di piccoli RAEE (come telefoni, cavi, piccoli elettrodomestici, tastiere del computer, caricabatterie) e pile direttamente negli appositi contenitori forniti dalla multiutility, che si occuperà anche della loro vuotatura e della pesatura dei RAEE raccolti. In base al numero dei rifiuti correttamente conferiti verranno consegnati i biglietti per partecipare all’estrazione dei premi.