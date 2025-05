Prima categoria: il Maranello batte il San Vittore e conquista la finale playoff

Dopo appena 20 secondi di gioco, Schiavone prova subito a lasciare il segno con un tiro a incrociare, che però termina fuori di poco. Nei minuti successivi è Sottile a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite dell’area, ma anche in questo caso il pallone sfiora il palo. Al 10’ il Maranello trova momentaneamente il vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Schiavone, segnalato tempestivamente dal guardalinee. Poco dopo, anche Ingrami tenta la via del gol dal limite, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Il San Vittore passa in vantaggio al 20’: da calcio d’angolo, Pieri stacca di testa e insacca alle spalle del portiere. Alla mezz’ora Annovi serve in profondità Schiavone, che però davanti al portiere spreca clamorosamente l’occasione del pareggio. Il secondo tempo si apre con il gol del pareggio per il Maranello: Annovi allarga su Ingrami che, con un preciso destro a incrociare, batte il portiere avversario. Due minuti dopo, splendida azione corale del Maranello che porta Annovi a tu per tu col portiere; il suo piatto spiazza Notaro,e completa la rimonta: 2-1. Al 59’ il San Vittore va vicino al pareggio con un colpo di testa di Totaro, ma il pallone termina a lato di pochissimo.Al 67’ il Maranello allunga le distanze: Moscardini rinvia lungo e, complice un’incomprensione tra il portiere e un difensore del San Vittore, Ingrami si ritrova il pallone tra i piedi e lo deposita facilmente in rete a porta vuota. È 3-1. All’80’ Annovi D. crossa perfettamente al centro dell’area, ma Schiavone non riesce a finalizzare. Tre minuti più tardi, però, il numero 9 si riscatta: prende palla dalla trequarti, si inserisce con decisione tra le maglie della difesa e con un preciso tiro a incrociare firma il 4-1. Nemmeno il tempo di esultare che Schiavone ci riprova dal limite, colpendo in pieno l’incrocio dei pali. Sul ribaltamento di fronte, il San Vittore accorcia con Marini, che sfrutta un cross dalla sinistra e batte il portiere da pochi passi. Allo scadere, brividi per il Maranello: Farneti firma il 4-3 per il San Vittore, riaprendo la partita nei minuti finali. Ma il triplice fischio dell’arbitro arriva poco dopo: il Maranello resiste e conquista un posto in finale contro il Bellaria, gara che si giocherà domenica in campo neutro.La vincente sarà promossa in Promozione, mentre la perdente sarà ripescata.MARANELLO-SAN VITTORE 4-3Reti: 20’ Pieri, 47’, 67’ Ingrami, 49’ Annovi J., 83’ Schiavone, 88’ Marini, 90’ FarnetiMARANELLO: Moscardini, Annovi J., Ferrari, Degli Esposti, Ogbeide (90’ Seghizzi), Tognin, Baafi (60’ Totaro), Restilli, Schiavone (88’ Trotta), Fontana, Ingrami (71’ Annovi D.). A Disp.: Varieschi, Fantozzi, Cozzolino, Orlandi, Sammarco. All.: TosiSAN VITTORE: Notaro, Corradini, Merli (56’ Marini), Prugnoli, Sintoni, Domenichini (79’ Biasini), Dallagata, Sottile, Totaro, Lelli, Pieri (56’ Farneti). A Disp.: Sintuzzi, Tumedei, Magrini, Giannini, Lucchi, Imolesi. All.: RossiArbitro: Franceschi di FerraraNote: Spettatori: 150. Ammoniti: Merli, Dallagata, Biasini (S), Seghizzi (M). Espulso al 72' Merli per doppia ammonizione (S)