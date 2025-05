Prima categoria, il Maranello batte lo Spilamberto e si avvicina alla Promozione

Davanti a una cornice di pubblico splendida, con oltre 800 spettatori assiepati sugli spalti, il Maranello vince la vittoria nella finale play-off al termine di una stagione straordinaria. Ora la squadra di Tosi giocherà domani, mercoledì, la fase regionale in casa contro il Traversetolo, chi vince quella sfida è sicuro del ripescaggio in Promozione. L’inizio è subito vivace: dopo appena quattro minuti di gioco, Ingrami va vicino al gol con un colpo di testa, ma Stanco è attento e blocca senza difficoltà. Al 20’ è Luchena a sfiorare il vantaggio per lo Spilamberto con un potente tiro dal limite dell’area: Moscardini si oppone con un’ottima parata. Passano solo cinque minuti e il portiere del Maranello si ripete, respingendo un’insidiosa conclusione di Benedetti, nata da una veloce ripartenza degli ospiti. Al 40’ Ingrami conquista un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Schiavone, ma Stanco si supera e neutralizza il penalty, mantenendo il punteggio inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa, il Maranello aumenta la pressione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva un pericoloso colpo di testa, che termina però a lato di poco. Al 60’ Ricci ci prova dal limite, ma la sua conclusione sorvola la traversa.Dieci minuti più tardi è ancora il Maranello a sfiorare il vantaggio: Schiavone cerca l’incrocio con un tiro preciso, che esce di un soffio. Subito dopo, su un altro tentativo di Ricci, è Orlandi a salvare miracolosamente sulla linea di porta. Il gol decisivo arriva al 79’: Restilli riceve palla in area, la controlla con freddezza e piazza un rasoterra preciso all’angolino, battendo Stanco e facendo esplodere di gioia la tribuna. Con questa vittoria, il Maranello ottiene il pass per la fase regionale dei play-off, coronando una stagione ricca di emozioni e grandi prestazioni.MARANELLO-SPILAMBERTO 1-0 Reti: 79’ Restilli MARANELLO: Moscardini, Guidetti, Orlandi, Degli Esposti, Ogbeide, Tognin, Baafi, Restilli, Schiavone, Totaro (65’ Fontana), Ingrami (88’ Seghizzi). A Disp.: Varieschi, Annovi J., Cozzolino, Ferrari, Annovi D., Trotta, Sammarco. All.: Tosi SPILAMBERTO: Stanco, Muca, Esposito (75’ Montanari), Montorsi, Vaccari, Tavoni, Ricci, Luchena (85’ Montanari), Toure, Benatti, Benedetti (75’ Bartolini) A Disp.: Mawuli, Ceka, Petrella, Bruzzi, Trenti, Calandrella, Brombin All.: Cavalli Arbitro: Zoffoli di Cesena. Assistenti: De Paoli di Cesena Testa di Cesena Spettatori: Tribuna piena, 800 circa Ammoniti: Montorsi, Benatti, Degli Esposti Note: 40’ Stanco para un rigore a Schiavone.