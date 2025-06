Prima categoria: il Maranello vince la finale playoff e sale in Promozione

Il Maranello vince anche la finale dei playoff di Prima ed è promosso in Promozione. Dopo cinque minuti Orlandi sale palla al piede e serve Totaro, che di prima appoggia per Ingrami: il numero 10 calcia al volo con potenza, ma la conclusione termina fuori. Poco dopo è il Bellaria a rendersi pericoloso con D’Elia, che prova il tiro dal limite dell’area, ma Moscardini è attento e blocca senza problemi. Al 40’ buona occasione per il Maranello: Restilli ci prova dal limite, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. Allo scadere del primo tempo, Totaro pesca Schiavone in area; quest’ultimo serve Restilli sul mancino, ma la conclusione finisce lontano dalla porta. Pochi istanti dopo, altra grande occasione per il Maranello: Restilli salta un avversario in area e serve Ingrami, che tenta il tiro ravvicinato, ma Berardi compie un autentico miracolo deviando in angolo. Il secondo tempo si apre con un Maranello arrembante. Baafi ha un’occasione colossale a tu per tu con il portiere, ma spreca malamente. Si riscatta però al 53’: su una ripartenza, Ingrami calcia in porta, Berardi respinge ma sulla ribattuta Baafi è rapido a insaccare nell’angolino, portando in vantaggio i suoi.Al 60’ è Falchero ad avere una buona chance dai dieci metri, ma la sua conclusione finisce alta. Al 67’ il Bellaria sfiora il pareggio: D’Elia calcia di mancino dal limite provando a piazzarla, ma il pallone sfiora il palo ed esce di poco. Al 90’ arriva l’ultima, clamorosa occasione per il Bellaria: a porta spalancata, l’attaccante sbaglia l’ultimo tocco e il pareggio sfuma. Triplice fischio: i ragazzi di mister Tosi possono esplodere di gioia. Il Maranello conquista la Promozione.MARANELLO-BELLARIA IGEA MARINA 1-0Reti: 53’ BaafiMARANELLO: Moscardini, Annovi J., Orlandi, Fontana, Ogbeide, Tognin, Baafi (78’ Degli Esposti), Restilli, Schiavone, Totaro, Ingrami (90’ Annovi D.). A Disp.: Varieschi, Fantozzi, Cozzolino, Ferrari, Trotta, Sammarco. All.: TosiBELLARIA IGEA MARINA: Berardi, Grossi, Zammarchi, Righini (33’ Kasalla), Zanotti, Loi (63’ Zanini), Facondini (90’ Conti), Vitali (55’ Falchero), D’Elia, Muci. A Disp.: Tosi, Pruccoli, Mignani, Campanini, Marconi. All.: D’AgostinoArbitro: Domeniconi di FaenzaNote: Spettatori: 150. Ammoniti: Muci (B), Orlandi (M)