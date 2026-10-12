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Sassuolo: pareggio senza scosse contro il Milan

Sassuolo: pareggio senza scosse contro il Milan

I rossoneri sbloccano il match nella ripresa con il centrocampista francese, ma vengono ripresi dopo soli cinque minuti da Odenthal

1 minuto di lettura

Finisce in parità l'anticipo domenicale del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan, un 1-1 intenso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri e regala un punto d'oro ai padroni di casa. La squadra di Rúben Amorim non riesce a dare continuità ai propri risultati, sbattendo contro l'organizzazione neroverde e pagando a caro prezzo una disattenzione difensiva.

Il primo tempo vive di fiammate ma viene pesantemente condizionato dalla sfortuna: a metà della prima frazione di gioco, il difensore rossonero Matteo Gabbia è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella in seguito a un brutto infortunio, lasciando in ansia lo staff tecnico in attesa degli esami strumentali.


Nella ripresa i ritmi si alzano. Al 63' il Milan trova il varco giusto: è Adrien Rabiot a firmare il gol del vantaggio, concretizzando la pressione milanista con un inserimento perfetto. La gioia degli uomini di Amorim, però, dura pochissimo. Al 68', sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato magistralmente, il difensore del Sassuolo Cas Odenthal svetta in area e trafigge la retroguardia ospite per il definitivo 1-1. Nel finale il forcing rossonero non produce gli effetti sperati.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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