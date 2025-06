Terza categoria, a Castelvetro il gran ritorno della Visport

'La Società sportiva Visport è lieta di comunicare che dalla prossima stagione iscriverà in Figc, per la prima volta dopo anni di scuola calcio Csi, anche una squadra di adulti. Notizia che risuona forte nel territorio castelvetrese, che dopo Levizzano (Seconda), Solignano (Prima) e Athletic Solignano (Terza), può contare su un’altra squadra di Terza categoria, la Visport appunto. La Visport nasce nel 1992 dalla volontà espressa in un incontro congiunto tra gli allora presidenti di Castelvetrese, Levizzano e Solignano e l'amministrazione comunale di Castelvetro. La volontà era quella di creare un'unica associazione capace di organizzare e gestire lo sport, soprattutto calcio e ginnastica artistica, nel territorio di Castelvetro: il presidente di allora era Giancarlo Gibellini. Oggi sono passati 30 anni da quel giorno, da oltre 20 anni l’associazione ha un nuovo presidente, Vinicio Cappi'. Lo comunica in una nota la società stessa.'Da allora sono successe tante cose, la gestione di una parte dei centri sportivi del territorio, la gestione di tante centinaia di atleti (calcio e ginnastica artistica), la collaborazione con ogni attività ludico sportiva che ci veniva richiesta, tanti volontari che hanno donato il loro lavoro encomiabile per una giusta causa.Nel 2013 la Visport fu protagonista di un investimento straordinario per tutto il territorio: sono stati rifatti due campi da calcio (uno a 11 ed uno a 7) in erba sintetica, con un investimento davvero importante (quasi 700mila €) naturalmente con l'amministrazione di allora che concesse una concessione dei centri sportivi di Solignano e Castelvetro per 10 anni. In questi anni purtroppo la famiglia Visport ha perso anche qualche nostro collaboratore, ricordiamo tra tutti William Venturelli (il campo a 11 nuovo porta il suo nome) ed Angelo Minelli (il campo a 7 nuovo è intitolato a lui). Il primo luglio 2023 la Visport di aggiudica il bando pubblico per la gestione del solo centro sportivo del capoluogo per altri 3 anni, e proprio ad un anno esatto dalla scadenza della gestione stanno succedendo tante cose a Castelvetro e la prima in ordine di tempo è la nascita della Terza categoria targata Visport. La squadra sarà allestita da giovani soprattutto castelvetresi con l’intento di riportare nel calcio dei “grandi” i colori biancazzurri. Mirco Righetti (il nuovo ds), avrà il compito di amalgamare al meglio i giovani della vecchia squadra 2008 delle Terre di Castelli Academy che quest’anno hanno disputato il campionato Allievi Regionali U.18 arrivando quarti a pari merito con il Progresso, e alcuni giocatori più esperti con l’obiettivo di formare una squadra competitiva'.L'organigramma della Visport. Presidente: Vinicio Cappi; ds Mirco Righetti; segretario Claudio Venturelli. Dirigenti accompagnatori: Cesare Boni e Domenico Praticò. Allenatore Alessandro Costi.