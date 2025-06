Terza categoria, ecco il Borghetto di San'Anna

Un nuovo progetto calcistico prende vita con euforia e determinazione: è l’Asd Borghetto, squadra guidata da una dirigenza ambiziosa e un team tecnico di grande competenza. Alla presidenza troviamo Ylenia Ricci, figura carismatica e appassionata di sport, affiancata dal direttore generale Enrico Bombarda e dal direttore sportivo Thomas Guizzardi, entrambi impegnati nella costruzione di una squadra solida e competitiva. La panchina sarà affidata a Valerio Bartolini ( nella foto ), tecnico reduce dall’esperienza al Fossolo. A occuparsi della preparazione dei portieri ci sarà Ivan Setti, garanzia di professionalità ed esperienza. Il progetto del Borghetto punta a costruire una squadra ambiziosa, formata da un mix equilibrato di giovani promettenti e giocatori esperti, alcuni dei quali con trascorsi in categorie superiori. Matteo Pierotti

SOSTIENICI - DONA ORA