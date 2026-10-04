Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Trasferta amara per il Carpi, battuto 2-0 dalla Pro Vercelli. Decisivi i gol di Bertoli al 16' e quello di Coccolo al 65'. La prima rete nasce da un tiro da fuori area di Iotti che Gasperini respinge e che Bertoli ribatte in rete. La genesi del secondo gol è in una punizione dalla trequarti di sinistra di Iotti, Gasperini ha un’incertezza nell’uscita, interviene Bertoli e infine Coccolo e corregge in rete.

Tabellino

Pro Vercelli - AC Carpi 2-0 (1-0)

Reti: 16′ Bertoli (P), 65′ Coccolo (P)

Pro Vercelli (3-5-1-1): Livieri; Ronchi (dal 75′ Moretti), Van Koeverden, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, Boufandar, Pagliari (dal 75′ Carosso); Sow; Bertoli. A disposizione: Del Favero, Andreotti, Zacchera, El Bakkali, Mallahi, Satriano. All. Bonera

AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni, Rossini, Desole; Casarini, Figoli, Forapani (dal 66′ Morosini), Vaglica (dal 54′ Cecotti); Vitale (dall’81’ Sall), Puletto; Montipò (dal 66′ Carcani). A disposizione: Scacchetti, Zanasi, Lombardi, Maggio, Nesi, Bagatti. All. Cassani

Arbitro: Sig. Leorsini sez. Terni/ Assistenti: Pastori – Sadikaj/ 4° Ufficiale Sig. Gauzolino (Torino)/ Operatore FVS Sig. D’Ambrosio Giordano (Collegno)

Ammoniti: Ronchi (P), Figoli (C), Burruano (P), Pagliari (P), Carosso (P)

Recupero: 0′ p.t.; 5’ s.t.





Foto Carpi Calcio