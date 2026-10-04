Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Trasferta amara per il Carpi: Pro Vercelli vince 2 a 0

Decisivi i gol di Bertoli al 16' e quello di Coccolo al 65'

1 minuto di lettura

Trasferta amara per il Carpi, battuto 2-0 dalla Pro Vercelli. Decisivi i gol di Bertoli al 16' e quello di Coccolo al 65'. La prima rete nasce da un tiro da fuori area di Iotti che Gasperini respinge e che Bertoli ribatte in rete. La genesi del secondo gol è in una punizione dalla trequarti di sinistra di Iotti, Gasperini ha un’incertezza nell’uscita, interviene Bertoli e infine Coccolo e corregge in rete.

Tabellino

Pro Vercelli - AC Carpi 2-0 (1-0)

Reti: 16′ Bertoli (P), 65′ Coccolo (P)

Pro Vercelli (3-5-1-1): Livieri; Ronchi (dal 75′ Moretti), Van Koeverden, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, Boufandar, Pagliari (dal 75′ Carosso); Sow; Bertoli. A disposizione: Del Favero, Andreotti, Zacchera, El Bakkali, Mallahi, Satriano. All. Bonera

AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni, Rossini, Desole; Casarini, Figoli, Forapani (dal 66′ Morosini), Vaglica (dal 54′ Cecotti); Vitale (dall’81’ Sall), Puletto; Montipò (dal 66′ Carcani). A disposizione: Scacchetti, Zanasi, Lombardi, Maggio, Nesi, Bagatti. All. Cassani

Arbitro: Sig. Leorsini sez. Terni/ Assistenti: Pastori – Sadikaj/ 4° Ufficiale Sig. Gauzolino (Torino)/ Operatore FVS Sig. D’Ambrosio Giordano (Collegno)

Ammoniti: Ronchi (P), Figoli (C), Burruano (P), Pagliari (P), Carosso (P)

Recupero: 0′ p.t.; 5’ s.t.


Foto Carpi Calcio

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Carpi, così il sindaco Righi ha usato Reggiani per far fuori la Depietri e la Degl'Innocenti per far fuori Reggiani

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Comune di Carpi, 8.000 euro per uno spettacolo di comicità di una sera alla Festa del Racconto

Comune di Carpi, 8.000 euro per uno spettacolo di comicità di una sera alla Festa del Racconto

Carpi, gli assessori hanno incontrato due testimoni palestinesi

Carpi, gli assessori hanno incontrato due testimoni palestinesi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo

Palamolza, la gestione resta a Uisp per 660mila euro in 5 anni: era l'unica offerta in campo

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Modena FC, il primo giorno al 'Nido': l'emozione di Carlo Rivetti per un traguardo storico

Unimore: Giulia Polimeno è di nuovo campionessa mondiale di powerlifting

Unimore: Giulia Polimeno è di nuovo campionessa mondiale di powerlifting

Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano

Carpi calcio: match incubo contro l'Arzignano