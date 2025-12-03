Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley superlega: Modena cade a Trento

Volley superlega: Modena cade a Trento

Valsa Group sconfitta 3-0. Nessuna recriminazione

2 minuti di lettura

Il tabellino

Itas Trentino – Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-20, 25-21)
Itas Trentino: Ramon 6, Flavio 4, Faure 14, Michieletto 16, Bartha 7, Sbertoli, Laurenzano (L). N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie, Acquarone, Gabi Garcia. All. Marcelo Mendez.
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 10, Davyskiba 15, Porro 3, Sanguinetti 6, Anzani, Perry (L), Mati 3, Bento 3, Federici (L), Ikhbayri 2, Giraudo. N.E.: Tauletta, Massari. All. Giuliani.
ARBITRI: Zavater, Canessa.
NOTE – durata set: 25’, 26’, 25’, tot: 76’.
MVP: Michieletto (ITAS Trentino)


Formazioni

Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero.
Trento schiera Sbertoli-Faure in diagonale principale, Ramon e Micheletto bande, Bartha-Flavio centrali e Laurenzano libero.

 

La gara

Parte forte Modena con Buchegger che spinge forte al servizio, ma Trento rialza subito la testa, 8-8. Spacca il set Davyskiba ancora al servizio, 10-8 e Modena che continua a spingere. È ancora l’opposto austriaco a mettere in difficoltà Trento, i gialli vanno sul 14-10 e coach Mendez chiama il secondo timeout. Cambia marcia Trento che con Micheletto fa malissimo a Modena, 18-21. Sbertoli e compagni chiudono 22-25 il primo parziale.
Parte forte ancora Trento nel secondo set, 8-10. Si arriva al 12-12 con un altro livello di gioco. Continua l’equilibrio, si va sul 17-17 con le due squadre che forzano moltissimo al servizio. Scappa l’Itas che si porta sul 19-24 e chiude il set 20-25.
Nell’inizio del terzo set Trento è dominante, 1-6. Non si fermano Michieletto e compagni, 7-14. Trento chiude il terzo parziale 21-25 e il match 3-0. Modena tornerà in campo sabato alle ore 18 al PalaPanini contro la Lube Civitanova.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo

Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo

Volley Superlega: al Palapanini Padova murata, vince Modena 3-0

Volley Superlega: al Palapanini Padova murata, vince Modena 3-0

Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice

Promozione, prima sconfitta per il Medolla San Felice

Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni

Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina