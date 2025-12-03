Volley superlega: Modena cade a Trento

Il tabellino





Formazioni

Itas Trentino – Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-20, 25-21)Itas Trentino: Ramon 6, Flavio 4, Faure 14, Michieletto 16, Bartha 7, Sbertoli, Laurenzano (L). N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie, Acquarone, Gabi Garcia. All. Marcelo Mendez.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 10, Davyskiba 15, Porro 3, Sanguinetti 6, Anzani, Perry (L), Mati 3, Bento 3, Federici (L), Ikhbayri 2, Giraudo. N.E.: Tauletta, Massari. All. Giuliani.ARBITRI: Zavater, Canessa.NOTE – durata set: 25’, 26’, 25’, tot: 76’.MVP: Michieletto (ITAS Trentino)Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero.Trento schiera Sbertoli-Faure in diagonale principale, Ramon e Micheletto bande, Bartha-Flavio centrali e Laurenzano libero.

La gara

Parte forte Modena con Buchegger che spinge forte al servizio, ma Trento rialza subito la testa, 8-8. Spacca il set Davyskiba ancora al servizio, 10-8 e Modena che continua a spingere. È ancora l’opposto austriaco a mettere in difficoltà Trento, i gialli vanno sul 14-10 e coach Mendez chiama il secondo timeout. Cambia marcia Trento che con Micheletto fa malissimo a Modena, 18-21. Sbertoli e compagni chiudono 22-25 il primo parziale.Parte forte ancora Trento nel8-10. Si arriva al 12-12 con un altro livello di gioco. Continua l’equilibrio, si va sul 17-17 con le due squadre che forzano moltissimo al servizio. Scappa l’Itas che si porta sul 19-24 e chiude il set 20-25.Nell’inizio delTrento è dominante, 1-6. Non si fermano Michieletto e compagni, 7-14. Trento chiude il terzo parziale 21-25 e il match 3-0. Modena tornerà in campo sabato alle ore 18 al PalaPanini contro la Lube Civitanova.