Aemlia, assolto l'ex capogruppo di Forza Italia Pagliani

Assolto 'per non aver commesso il fatto': rigettata la richiesta, fatta il 28 settembre scorso dal Pm, di condanna a quattro anni di carcere. Si chiude così il secondo processo d’appello nei confronti dell’ex capogruppo di Forza Italia in Comune a Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’appello di Bologna. Il tutto a quasi sei anni dall'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione Aemilia. La Corte di appello di Bologna ha invece condannato a quattro anni e otto mesi l'imputato Michele Colacino e ha rideterminato le pene per altri quattro: Francesco Frontera (otto anni e sei mesi), Francesco Lamanna (11 anni e otto mesi), Romolo Villirillo (11 anni e sei mesi), Michael Salwach (un anno, cinque mesi e dieci giorni), per quest'ultimo escludendo recidiva e continuazione.

Pagliani, difeso dagli avvocati Alessandro Sivelli e Roberto Borgogno, fu arrestato nel 2015 e venne assolto in primo grado dal Gup, in abbreviato. Fu poi condannato a quattro anni dalla Corte di appello. Ma la Cassazione annullò con rinvio, dicendo che dovevano essere risentiti alcuni testimoni e così si è arrivati alla assoluzione di oggi.