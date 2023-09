Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Giunge sul posto l'ambulanza. Il ragazzo aggredito pare avere solo contusioni, ma non è grave. Sul posto devono intervenire anche i Vigili del Fuoco per recuperare le chiavi che gli aggressori hanno preso alla propria vittima e lanciato su un balcone di un palazzo adiacente.Subito sono scattate le indagini alla ricerca degli aggressori anche attraverso la raccolta di alcune testimonianze che si incroceranno con le informazioni che saranno acquisite dalle telecamere della videosorveglianza, numerose in zona e soprattutto in tutti gli accessi a quel punto della via Emilia: dalla vicina Piazza Mazzini, a via Farini, a Canalgrande e via San Carlo. Si tratterebbe di tre giovanissimi stranieri