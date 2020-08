Altra notte di fuoco: incendio rotoballe anche a Castelfranco

Un'altra notte di duro lavoro, la seconda consecutiva, per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Modena, impegnati nello spegnimento di diversi e frequenti roghi di rotoballe in provincia. Gli ultimi, in ordine di tempo, quello di ieri, in un maneggio a Marano sul Panaro (ancora in corso dopo la messa in sicurezza del deposito e lo smassamento delle balle incandescenti al loro interno), e la scorsa notte, iniziato alle 22,30, l'incendio ai danni di un deposito all'aperto di rotoballe i via San Vicenzo in località Manzolino di Castelfranco. Anche in questo caso non si registrano feriti. L'allarme immediato ai Vigili ha consentito di raggiungere il deposito prima che le fiamme potessero coinvolgere tutto il materiale. Il personale, questa mattina ancora sul posto, è riuscito infatti ad isolare dalle fiamme più della metà delle rotoballe presenti, evitando che venissero intaccate.