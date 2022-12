Sfonda vetrina banca e resiste ai poliziotti: arrestato 23enne

Straniero del Ghambia e pluripregiudicato fermato in piazza Grande a Modena dalla Squadra Volante

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 23 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato.

Gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti piazza Grande presso la sede della Banca Unicredit, a seguito di segnalazioni per la presenza di un uomo che stava danneggiando le porte di ingresso dell’istituto di credito.



La pattuglia giunta sul posto lo ha individuato a breve distanza dalla banca. Una volta fermato si è divincolato per sfuggire al controllo complicando il lavoro degli agenti che con non poca difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo. Nel frattempo un altro equipaggio era giunto sul posto. L'uomo è stato arrestato e portato in questura per accertamenti sulla sua posizione di immigrato sul territorio nazionale.



Dalle dichiarazioni di alcuni presenti e dai sistemi di videosorveglianza è stato accertato che l’uomo in orario di chiusura al pubblico dell’istituto di credito, aveva divelto una vetrata scorrevole della porta di ingresso calciandola e mandandola in frantumi.



Lo straniero risulta già essere stato condannato per reati sugli stupefacenti e ha svariate denunce per reati di resistenza e a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.

La posizione dell'uomo in merito alla sua regolarità sul territorio nazionale è al vaglio dell’ufficio Immigrazione.





