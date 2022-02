Castelfranco, spaccata alla Banca Sella. Ladri in fuga a mani vuote

Ladri in azione ieri sera intorno alle 23:30 alla filiale di Castelfranco Emilia di Banca Sella, in via Circondaria Sud. I malviventi hanno sfondato la vetrata del bancomat ma dopo aver fatto esplodere lo sportello automatico, sono fuggiti senza riuscire a prendere il denaro. Un colpo simile era stato messo a segno venerdì notte alla banca Sella di Modena sulla Strada Nazionale per Carpi. Sul fatto indagano i carabinieri.