Cra: i Nas alla San Giovanni Bosco di Modena

Continua l'attività ispettiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena coaudiuvati dai Nas nelle residenze protette per anziani della provincia di Modena, colpite dal dramma dei contagi da Coronavirus e, in alcuni casi, da una lunga sequenza di decessi. Quelli confermati dall'elenco pubblicato nei giorni scorsi da La Pressa. Tra queste una delle più colpite a Modena, la San Giovanni Bosco, che nelle scorse settimane ha contato 16 operatori e 51 ospiti positivi con 18 morti. Struttura visitata questa mattina da una squadra di militari muniti di dispositivi di protezione individuale al massimo livello, per interventi a contatto con ambienti e persone contagiate. Come negli altri casi, rilievi a tutto campo, per raccogliere informazioni sul rispetto delle procedure e sulla regolarità delle strutture, oltre che sull'operato del personale. Atti che saranno vagliati e che costituiranno un'altra informativa a disposizione della Procura della Repubblica