Danneggia locali Sert e minaccia con coltello i presenti: arrestato pregiudicato

La sua enorme rabbia distruttiva, generata da un litigio con la compagna, si è espressa con violenza sferrando un pugno contro il vetro protettivo dell'accettazione dell'ambulatorio Sert in via Sgarzeria, in pieno centro città, mandandolo in frantumi insieme all'intelaiatura di sostegno. Poi ha estratto un coltello da cucina, molto affilato, che portava in una tasca, ha minacciato i presenti con fendenti che fortunatamente hanno colpito solo il muro. Poi si è scagliato contro i Carabinieri chiamati sul posto dal personale del Sert. I militari sono riusciti a bloccarlo per poi arrestarlo. Si tratta di un 52enne modenese, con diversi precedenti penali, che aveva già scontato una pena di 24 anni per omicidio. L'uomo è stato portato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri, a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere sottoposto a giudizio direttissimo