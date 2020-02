Fermati su auto rubata con attrezzi da scasso: denunciati

Erano all'interno di un auto, una Kia risultata rubata pochi giorni fa a Bologna e con fare sospetto osservavano il via vai nel parcheggio antistante l'ufficio postale di Cognento. I due, entrambi di origini tunisina, residenti a Modena, uno dei quali da poco diventato formalmente italiano, avendo ottenuto la cittadinanza italiana, hanno attirato l'attenzione degli agenti della Squadra Volante, in attività di controllo nella zona. Alla richiesta di un controllo i due hanno provato a darsi alla fuga uscendo dai lati dell'auto. Uno dei due, per la scarsa prestanza fisica, non è andato oltre un metro, il secondo ha ingaggiato una fuga a piedi con inseguimento finito poco dopo. Portati in questura sono risultati due vecchie conoscenze per gli archivi della Polizia, avendo entrambi numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, anche in concorso. Dalla perquisizione dell'auto è emersa una grande quantità di oggetti utili allo scarsso. Trapani, grimaldelli. Ma nessuna arma, anche a lama, che potesse fare pensare a rapinatori. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione (in relazione all'auto risultata rubata), e di detenzione di strumenti atti allo scasso.