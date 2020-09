Giardini Ducali Modena, studentessa rapinata da 36enne ghanese

Attimi di terrore per una giovane studentessa, che poco dopo la mezzanotte è stata pedinata per diverse centinaia di metri, prima di subire una rapina nei pressi dei Giardini Ducali di Modena. Un ragazzo ghanese, minacciandola dall'interno della felpa mimando i movimenti di un'arma da taglio, le ha rubato il cellulare e il portafogli con tutti i suoi documenti il denaro contante.

I carabinieri dopo alcune ore durante un servizio di controllo del territorio congiuntamente con i carabinieri delle Squadre Operative di Supporto di Bologna, hanno riconosciuto un soggetto con le stesse sembianze di quello che aveva descritto la vittima. Portato in caserma, l'uomo era in possesso di un cellulare identico a quello rubato alla vittima. La 22enne è stata quindi contattata per la restituzione del suo cellulare.

Per lo straniero, un 36enne di origini ghanesi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Prefetto, è scattato il fermo di polizia. Si trova in carcere.