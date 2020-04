I Nas nelle Rsa modenesi: due ispezioni in montagna

Plichi di documentazione amministrativa passati al setaccio, ore di confronto con gli operatori responsabili delle strutture, controlli in tutte le aree per verificare il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus. E' partita con l'ispezione in due RSA montane la serie di ispezioni dei Carabinieri del Nas di Parma, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, la serie di verifiche nelle strutture residenziali per anziani della provincia di Modena. Una a Montefiorino, alla casa di riposo Speranza dove i decessi collegati al coronavirus sarebbero 12. La seconda, lunedì mattina, alla struttura residenziale Fili d'Argento di Pavullo, dove fino ad ora non si è registrato nessun contagio. In entrambi i casi la collaborazione del personale e dei responsabili sarebbe stata massima. 'Gli esiti degli accertamenti - viene fatto sapere dal Comando provinciale - saranno riferiti dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Modena e alle Autorità amministrative competenti. Molto probabilmente nei prossimi giorni saranno altre le Rsa ad essere passate al setaccio dagli organismi ispettivi. I dati sui decessi e sui contagi in Emilia-Romagna e nella provincia di Modena nelle strutture per anziani, presentano una realtà drammatica, confermata dagli ultimi dati di oggi