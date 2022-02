Modena, incidente sulla Nuova Estense: muore una 71enne

Tragedia questa mattina alle 8.20 sulla Nuova Estense a Modena nel tratto tra Vaciglio e la via Vignolese. Una Fiat Panda alla cui guida si trovava una donna di 71 anni, residente a Castelnuovo, è uscita di strada finendo nel fossato ribaltata. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, ma per la donna non vi è stato nulla da fare ed è stata dichiarata deceduta sul luogo stesso dell'incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Traffico bloccato sulla Estense e vigili urbani sul posto.

