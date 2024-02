Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il cinquantenne ha iniziato a minacciare di morte e ingiuriare il personale sanitario e la vigilanza interna dell'ospedale, rendendo necessario l'intervento della Squadra Volante. Al termine degli accertamenti in questura, acquisite le prime risultanze, si procedeva all'arresto dell'uomo che veniva tradotto presso la Casa Circondariale Sant'Anna di Modena per il reato di maltrattamenti in danno della compagna convivente. L'uomo è stato altresì denunciato per le minacce aggravate nei confronti del personale sanitario. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere.