Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella tarda serata di ieri, la Volante è intervenuta in via Nicolò dell’Abate per la segnalazione di un giovane appartenente ad un gruppo di 4 persone che stava minacciando con un coltello un coetaneo in strada.Gli agenti, intervenuti sul posto, perlustrando la zona, hanno individuato, vicino ad un’autovettura parcheggiata, 4 ragazzi italiani corrispondenti alle descrizioni della segnalazione. I giovani sono stati identificati e sottoposti a controllo. Un 19enne del gruppo, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di svariati reati, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm e lama di 7 cm, arma sottoposta a sequestro. Nei confronti del giovane indagato è stata emessa dal Questore la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal comune di Modena, con divieto di ritorno, della durata di 3 anni.