Modena, minidaspo a una venditrice abusiva di alcolici

È avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio verso le 17.30, quando gli operatori del Corpo di Polizia Locale erano impegnati nel consueto controllo del territorio in zona Errenord. Nel parco XXII Aprile hanno notato un nutrito gruppo di stranieri che, anche forse per il maltempo, si era riunito all'altezza della struttura di Renzo Piano.

Gli agenti, in abiti civili, sono riusciti ad avvicinarsi senza essere notati e hanno potuto sorprendere una donna intenta a vendere loro bevande, soprattutto alcolici, custodite all’interno del carrellino porta oggetti che portava con sé. Identificata, è risultata essere una 68enne di nazionalità ghanese, con piccoli precedenti: è stata sanzionata per violazione della normativa sul commercio e dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro. Nei suoi confronti è anche stato disposto un ordine di allontanamento dalla zona, oltre a un'ulteriore sanzione di euro 100 per la violazione del regolamento di Polizia Urbana.



Gli operatori della Polizia locale hanno inoltre sequestrata la merce che vendeva, nello specifico 20 birre di marche varie, due bottiglie formato maxi di gin, alcune bevande energizzanti, e identificato i clienti della venditrice abusiva, per lo più connazionali irregolari sul territorio.