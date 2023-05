Modena, rapina di un monopattino: arrestato straniero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A mezzanotte e mezza la Volante è intervenuta in largo Sant’Agostino per la segnalazione di una rapina di un monopattino elettrico, consumata ai danni di un cittadino straniero che era stato minacciato e poi colpito al volto, ad opera di un ragazzo che si era dato alla fuga.Gli agenti, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della vittima e le relative descrizioni hanno perlustrato la zona e sono riusciti a intercettare e bloccare, dopo un breve inseguimento, l’autore del reato all’altezza di piazza Matteotti, mentre stava scappando a bordo del monopattino.Il 19enne fermato ha dato in escandescenza, durante le fasi dell’accompagnamento in Questura per l’identificazione. Una volta a bordo della Volante ha colpito con calci e testate il vetro della portiera posteriore danneggiandola.Il giovane è stato, quindi, tratto in arresto.