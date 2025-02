Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Modena ha arrestato un marocchino di 17 anni per il reato di rapina in concorso.Nel pomeriggio dell'8 febbraio scorso, intorno alle 17, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di Viale Monte Kosica, in quanto un ragazzo aveva segnalato di aver subito una rapina in strada: era stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo spintonato e fatto rovinare a terra, gli avevano frugato dentro il giubbotto, impossessandosi del suo portafoglio, per poi darsi alla fuga. Al momento, insieme a due amici, li stava inseguendo a piedi.Gli agenti arrivati sul posto hanno intercettato e fermato in piazza Tien An Men uno dei due indagati, riconducibile alla descrizione fornita dai testimoni.Nella sua disponibilità sono state rinvenute 30 euro, somma corrispondente a quella precedentemente sottratta alla vittima.L’indagato è noto alle Forze dell’Ordine per reati simili. Al termine delle formalità di rito, di concerto con la Procura per i Minorenni di Bologna, il 17enne è stato associato presso il Cpa di Bologna.Il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.