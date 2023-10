Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Intorno alle 10, durante i controlli all’interno del Parco Novisad, la Volante ha notato da lontano un giovane nell’atto di cedere alcuni involucri ad un gruppo di ragazzi che lo attorniavano. Il ragazzo che aveva effettuato la cessione, alla loro vista, si è allontanato repentinamente a bordo di una bicicletta e, contemporaneamente, ha gettato un involucro in un cespuglio. Gli agenti hanno recuperato l’involucro lanciato – che, a seguito di accertamenti, è risultato essere hashish – e lo hanno bloccato. Col 22enne si trovava anche un altro ragazzo, minorenne ma senza documenti.Il 22enne è stato trovato in possesso anche di un involucro in cellophane contenente cocaina: gli agenti hanno sequestrato la sostanza, un telefono cellulare e una somma di 115 euro suddivisa in banconote da piccolo taglio. Il minore, sottoposto ad ispezione, è stato trovato in possesso di una dose di hashish.Il 22enne è stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il minore è stato sanzionato amministrativamente per detenzione a fini di uso personale e segnalato alla Prefettura.