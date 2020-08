Montese, banda di 13 ragazzi danneggia materiale nel parco: segnalati

La scorsa notte verso l'una i carabinieri della stazione di Montese sono intervenuti al parco La Doccia a Maserno, dove sono stati trovati diversi giovani intenti a danneggiare alcuni tavoli in legno e altro materale. Sono stati identificati e segnalati alla procura della Repubblica e alla procura dei minorenni per danneggiamento aggravato in concorso. Si tratta di 13 ragazzi, dei quali 7 minori, tra i 16 e i 19 anni.

