Omicidio di 34enne a Modena: 3 uomini in carcere e uno ai domiciliari

Tutti sono indagati per i reati di omicidio volontario in concorso, cessione di stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, estorsione, falsità materiale. Sono anche state eseguite perquisizioni domiciliari e a uno degli arrestati, sono stati sequestrati circa 16 grammi di cocaina.L’indagine è iniziata il 25 agosto 2021 quando, quello che inizialmente era sembrato un investimento stradale verificatosi nel corso della notte sulla strada Bellaria a Modena nei pressi di un ristorante, è risultato essere un omicidio. La vittima, Nicu Hozu 34enne di orine rumena, dopo quasi un mese in stato di coma, morì il 18 settembre al Policlinico per frattura scomposta e pluri-frammentaria del cranio. Il mezzo utilizzato per uccidere l'uomo, secondo le indicazioni fornite dal medico legale, sarebbe stato un corpo contundente di superficie regolare.Due degli arrestati sono accusati di omicidio volontario e, insieme ad altri due, sono anche accusati di cessione continuata di sostanze stupefacenti.Il quinto uomo è accusatto di estorsione correlata alla illecita gestione e locazione di appartamenti, il cui canone, senza contratto, sarebbe stato preteso anche con minacce.