Processo Giovanardi, il Tribunale rimanda tutto al Senato

Svolta nel processo all'ex senatore Carlo Giovanardi. Questa mattina il Collegio Penale presieduto dal Presidente del Tribunale di Modena, Pasquale Liccardo, ha accolto la richiesta degli avvocati difensori di Giovanardi rinviando l'intero fascicolo al Senato.Giovanardi, come noto, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia nel 2017 per i fatti legati alle presunte pressioni per riammettere l'azienda Bianchini Costruzioni nella White list, è imputato per rivelazioni ed utilizzazione di segreti di ufficio, minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (la Prefettura di Modena) e oltraggio a pubblico ufficiale.Dopo la richiesta di giudizio immediato scattata in novembre, a dicembre si era tenuta la prima udienza del processo nel quale si sono costituite parte civile Libera, nonostante sia caduta l'aggravante mafiosa, e la Cgil che ha chiesto danni materiali e morali.In quella circostanza la difesa nelle persone degli avvocati Massimiliano Iovino e Marilisa Tenace, aveva chiesto o il proscioglimento immediato o di rimettere tutto al Senato. Il Collegio oggi ha dunque accolto la seconda richiesta e ora la palla passa al Senato della Repubblica che dovrà decidere se le azioni di Giovanardi rientravano nelle sue prerogative parlamentari, tutto questo al di là della possibilità di poter usare le famose intercettazioni.'Non è una questione solo personale, ma come ha scritto la Corte costituzionale, che si è occupata del mio caso, si tratta di difesa della autonomia e della libertà del Parlamento da invasioni di campo - ha commentato a caldo l'ex senatore -. Da parlamentare ho svolto la mia attività a livello istituzionale e come prevede la legge, con interventi specifici di denuncia e di critica su vicende che riguardano il territorio'.