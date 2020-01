Ruba la borsa ad una anziana, bloccato da passante

Azione concitata ma finita con l'arresto di un 37enne italiano responsabile dell'aggressione a scopo di rapina nei confronti di una 66enne. La donna è stata avvicinata dal malvivente mentre saliva sulla propria auto in via Padre Candido, in zona Cittadella. L'uomo le ha strappato di mano la borsetta, colpendo anche la vittima e fancedola cadere a terra. Una violenza di pochi attimi ma commessa a pochi metri di un ventenne straniero che non ha esitato a scagliarsi in aiuto della donna riuscendo a bloccare il malvivente e a tenerlo bloccato fino all'arrivo della Polizia, allertata nel frattempo da altri passanti. I poliziotti hanno quindi preso in consegna il rapinatore, un 37enne italiano, e lo hanno accompagnato in Questura in stato di arresto.

La signora è invece stata accompagnata per accertamenti al Policlinico, ma non dovrebbe aver riportato lesioni significative nella caduta.