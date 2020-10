San Prospero, carabiniere positivo al Covid. Chiusa la Caserma

Ieri sera è risultato positivo al Coronavirus un carabiniere in servizio a San Prospero.'Come da protocollo sanitario in vigore, anche tutti gli altri militari in servizio sono stati immediatamente posti in isolamento precauzionale - comunica l'Arma -. Durante il tempo necessario per svolgere la sanificazione di tutti gli ambienti, verrà garantito il servizio alla cittadinanza e il presidio del territorio grazie a carabinieri distaccati da altre Stazioni e a una Stazione mobile, già collocata da stamattina davanti la caserma'.Un episodio simile si era verificato a marzo sempre nella Bassa, a Cavezzo