Sassuolo, sequestrato un chilo di cocaina: arrestato marocchino

Lunedì pomeriggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio Italiano, trovato in possesso di un chilo di cocaina e sei etti di hashish.L’uomo è stato fermato a bordo di una utilitaria in compagnia di una sua amica. Il veicolo era stato abilmente modificato, con un vano ricavato all’interno del cruscotto anteriore. In tale intercapedine sono stati trovati alcuni calzini contenenti dosi già pronte allo spaccio, per un peso di oltre mezzo chilo di stupefacente (tra cocaina e hascisc). Le successive perquisizioni presso le due abitazioni di Modena, di cui una utilizzata esclusivamente come deposito, hanno permesso il rinvenimento di un chilo e duecento grammi di droga, materiale per il confezionamento e 23.000 euro in contanti.Il valore dello stupefacente sequestrato si aggira intorno ai 100.000 euro.