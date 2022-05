Soliera, precipita da 3 metri di altezza: gravissimo bimbo di un anno

Ancora una tragedia che ha visto come protagonista un bambino ( dopo la tragica morte della piccola Rejoice a Modena ) si è materializzata questa mattina alle 10.30 a Soliera. Un bambino di 13 mesi è caduto dalla finestra del suo appartamento da una altezza di tre metri in una villetta a schiera in via Arginetto. Una residente avrebbe notato il corpo a terra nel cortile dell'abitazione allertando i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il piccolo all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni.Sul posto i carabinieri di Carpi: a quanto pare il bimbo, unico figlio di una coppia italiana, si trovava in casa con la baby-sitter, una donna straniera che in queste ore è stata interrogata per tentare di far luce sul dramma.