Spaccio in stazione: arrestato trentenne tunisino irregolare

La scena si è ripetuta, con lo scambio di droga tra uno spacciatore straniero irregolare e un giovane cliente italiano. Ieri sera, presso la stazione principale delle ferrovie di Modena. Lo spacciatore è un 30enne tunisino sena fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina e ad un ventottenne operaio modenese, stato segnalato amministrativamente alla prefettura come assuntore. Lo straniero, oltre delle droga, è stato trovato in possesso di oltre 200 euro in contanti, somma sequestrata poiché ritenuta provento di attività di spaccio. Arresto convalidato e condanna a 6 mesi di reclusione, pena sospesa.

